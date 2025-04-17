Cynthia KimJihoon Lee[ソウル １７日 ロイター] - 韓国銀行（中央銀行）は１７日、政策金利を２．７５％に据え置くことを決めた。ただ、米関税に伴う「重大な」経済リスクに対処するため、５月以降の利下げを示唆した。ロイター調査ではエコノミスト３７人のうち２４人が据え置きを予想していた。李昌ヨン総裁は、経済の不確実性に対応する用意があると強調。記者会見で「私のことはさておき、６人の委員会メンバー全員が今後３