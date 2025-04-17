モフモフした毛並みに可愛らしい見た目。カシオ計算機が開発したAIペットロボット「Moflin（モフリン）」です。感情に特化したAIを搭載していて、持ち主の触り方や声のかけ方に影響され、400万通り以上の個性が生まれます。商品企画を担当カシオ計算機市川英里奈さん「弊社では女性（向け）の製品が伸び悩んでいるところから、女性特有の悩み、例えば結婚や恋愛、仕事の悩みとか、何か提供できるサービスがないかと考えて」