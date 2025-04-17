“ちいさな令和の歌姫” ののちゃんこと村方乃々佳さんのインスタグラム・アカウントが更新され、算数検定9級に合格したことを報告しました。 【写真を見る】【ののちゃん】算数検定9級に合格「文章問題以外は全問正確だったよ」快挙に称賛の声「小学生になる前に受けてたなんて！！頭、良すぎる」３月には「泳力検定バタフライ4級」に合格アカウントでは「算数検定9級の合格証が届きました」と綴り、ののちゃんが