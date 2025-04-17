地方での移動手段の減少などを受け、警察庁はタクシー運転手などに必要な「普通第二種免許」の教習期間を短縮する改正案を示しました。普通第二種免許はタクシーやハイヤーなどに客を乗せて運転するために必要な運転免許で、警察庁などによりますと、地方での移動手段の減少などの背景から教習期間を短縮するように求める声が上がっていました。2022年までの10年間でタクシーの運転手は法人・個人ともに減少傾向で、10年前と