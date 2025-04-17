17日朝、福岡県苅田町で住宅1棟が全焼しました。住人は「1階の仏壇から火が出ていた」と話しているということです。17日午前8時すぎ、福岡県苅田町稲光で「建物から煙が見える」と、近くに住む人から消防に通報がありました。 消防が駆けつけ消火にあたり、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼したほか、車庫の一部が焼けました。警察や消防によりますと、この家には80代の女性が1人で暮らして