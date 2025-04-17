トランプ米大統領による狂気の沙汰ともいえる一連の関税引き上げが、連日世界を震撼させている。トランプ大統領は2日、世界各国からの輸入品に対して一律10％の関税をかけた上で、国ごとに異なる税率（相互関税）をかけると発表した。日本に対しては合計で24％の関税が課せられた。これに対し、中国が米国からの輸入品に報復関税をかけたことから、トランプ大統領は中国に対してさらに追加関税を上乗せしたが、中国も同様に追加関