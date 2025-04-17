築城の名手であり、津市の礎を築いた藤堂高虎の生涯を学び、高虎にちなんだ巻き寿司を作るイベントが津市で開かれました。このイベントは、地元・津市の歴史や三重の農産物への理解を深めてもらおうとJA津安芸が開いたものです。参加者は、安濃津ガイド会の深見和正さんから、藤堂高虎が初代藩主として治めた津藩の領地の歴史や、高虎が生涯で26を超える城の築城に携わったことなどを学んだほか、高虎の「高」の字にちなみ、高菜で