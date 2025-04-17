大阪市にある人工の島・夢洲で今月13日に開幕した大阪・関西万博には三重県を含む9府県が合同で出展する関西パビリオンがあり、建物内には三重県の魅力を発信する「三重県ブース」があります。三重県によると幻想的な「時のトンネル」をはじめ伊勢茶などの香り体験やオオサンショウウオの模型が特に好評だということで、開幕初日には関西パビリオンの来場者全体の7割近い2425人が三重県ブースを訪れたということです。14日と15日の