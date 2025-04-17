元ものまねタレントで、現在はクリエーターとして活動するおかもとまりさん（35）が17日までにブログを更新。第2子妊娠への思いをつづった。おかもとさんは、妊娠した先輩女性芸人を祝福した流れで「ただ私は、赤ちゃん、まだ全然希望してないのですがね。希望できない立場なので。。」と自身の妊娠に言及。「本音は、今すぐにでも欲しいけど、現実的に絶対無理だから諦めた」と明かした。「小さい頃から、若いママになりたい！