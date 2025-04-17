歌手工藤静香（55）が17日までにインスタグラムを更新。足首から腰付近の領域まで鋭く切れ込む大胆スリット入り黒ドレス姿を披露した。工藤は「『The Covers放送100年フェス』ブラックドレスはdolcegabbanaでした」とつづり、NHKの音楽番組の収録時の写真を公開した。肩周りは透け感のある素材を使った、大きなスリットの入ったドレスや、袖部分がレース素材の別のドレスでのショットなどを披露した。この投稿に、ファンからは「