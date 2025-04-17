今季のキャンプ開始直後の西田は、プロ選手と経営者の二足のわらじを履き奮闘中photo by Getty Imagesアメリカの短大、強豪校を経て2023年にシカゴ・ホワイトソックスから、日本人史上５人目となるMLBドラフト指名を受けた西田陸浮（りくう）。現在はマイナーリーグ2Aのバーミンガム・バロンズで奮闘しているが、宮城県・東北高校を卒業後、渡米した理由には、野球以外に経営者になることも含まれていた。実際、西田はプロとして