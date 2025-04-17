３月のオープン戦でチームメートと談笑する西田陸浮photo by Yamawaki Akikoメジャーリーグでは大谷翔平をはじめ、日本人選手の活躍が日々続いているが、その大舞台を目指してマイナーリーグで奮闘する日本人選手がいる。２年前にシカゴ・ホワイトソックスからドラフト指名を受けた西田陸浮（りくう）だ。2001年生まれの右投げ・左打ちの23歳。アメリカでのプロ生活は都合３年目、フルシーズンでは２年目を迎えている西田は、今