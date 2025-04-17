訪米中の赤沢経済再生担当大臣は、トランプ大統領やベッセント財務長官らと会談した。トランプ大統領は「日本との協議が最優先だ」と述べたという。【映像】赤沢大臣の報告受け石破総理がコメント赤沢大臣から報告を受けた石破総理は記者団に対し以下のように述べた。「概要についてはすでに赤沢大臣から説明しているので詳細は控えるが、トランプ大統領を含む形で50分間、その後にベッセント財務長官、ラトニック商務長官及び