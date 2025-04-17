17日未明、岐阜市でラーメン店から激しい炎が上がり、木造2階建ての店舗が焼けました。午前4時半ごろに撮影された映像です。建物から炎が激しく上がり、消火活動が進められる様子が確認できます。警察によりますと、午前4時15分ごろ、岐阜市のラーメン店「一兆家」から火が出ました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての店舗、およそ120平方メートルが焼けました。けが人や逃げ遅れた人は