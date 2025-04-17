平賀源内（安田 顕）の相棒であり戯作者･狂歌師内藤新宿の煙草屋を営む一方、炭焼きや材木商などさまざまな事業を手がける「山師」であり、平賀源内の商売仲間。戯作者・狂歌師といった顔も持ち、大田南畝とも親交を持つ。源内の死後、田沼意次（渡辺 謙）の政策に深くかかわるようになり、意次の蝦夷地開発のきっかけをつくることになる。※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。平賀源内の相方として彼に