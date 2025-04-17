【「ARMORED CORE MOBILE MISSION」Nintendo Switch版】 4月16日 配信開始 価格：1,100円 ジー・モードは、3D戦闘メカアクション「ARMORED CORE MOBILE MISSION」のNintendo Switch版を4月16日に配信開始した。価格は1,100円。 「ARMORED CORE MOBILE MISSION」は、2004年にフロム・ソフトウェアからフィーチャーフォン向けにリリースされた作品