演劇団体「マームとジプシー」が、新作「ＣｕｒｔａｉｎＣａｌｌ」を上演する。主宰で、作・演出の藤田貴大が掲げるテーマはずばり、演劇。「自分たちが使っている演劇というツール自体を、率直に描く時が来たなと感じている」と語る。（山内則史）描かれるのは、開演３、４時間前に小屋入りし、準備を重ねてそのチームのテンションが次第に高まり、開演にこぎ着けるまでの「楽屋裏」という現場だ。「演劇というものをどう