１４日、期間限定ブティックの庭でコーヒーを飲む観光客。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海4月17日】中国上海市内の文化・商業施設「張園」でこのほど、フランスのファッションブランド、セリーヌのサマーコレクションが世界に先駆けて発表された。ブランド側は、張園の歴史的建物や公共スペースにフランスの夏のリゾート地を再現、5週間限定でブティックを開いて市民や観光客を「南仏バカンス」へいざなう。張園は南京