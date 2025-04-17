カリフォルニア州のアーモンド農園で記者会見するギャビン・ニューサム州知事＝16日、セレス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米カリフォルニア州のニューサム知事（民主党）は16日、トランプ大統領が打ち出した関税は違法だとして、差し止めを求めて同州の連邦地裁に提訴した。声明で、関税はサプライチェーン（供給網）の混乱とコスト増加を招き、同州の経済に数十億ドルの損害を与えると指摘した。トランプ政権は、国家非常