雇用統計（3月）10:30 結果3.22万人 予想3.9万人前回-5.28万人（雇用者数) 結果4.1% 予想4.2%前回4.1%（失業率) 結果1.5万人 予想N/A前回-3.57万人（正規雇用者数) 結果1.72万人 予想N/A前回-1.7万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)