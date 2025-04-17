雇用統計（3月）10:30 結果3.22万人 予想3.9万人前回-5.75万人（-5.28万人から修正）（雇用者数) 結果4.1% 予想4.2%前回4.0%（4.1%から修正）（失業率) 結果1.5万人 予想N/A前回-4.38万人（-3.57万人から修正）（正規雇用者数) 結果1.72万人 予想N/A前回-1.36万人（-1.7万人から修正）（非常勤雇用雇用者数・前月比)