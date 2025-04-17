協立情報通信が安い。１６日の取引終了後、集計中の２５年３月期単独業績について、売上高が５５億円から４４億円（前の期比１９．５％減）へ、営業利益が３億５０００万円から３億２０００万円（同１３．１％増）へ、純利益が２億３０００万円から２億２０００万円（同１４．７％減）へ下振れて着地したようだと発表しており、嫌気されている。 モバイル事業において、２３年１１月のドコモショップイオンタウン吉川美南店