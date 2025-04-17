マネーフォワードが急反発、一時７％高で４１００円台まで水準を切り上げる場面があった。中堅企業向けクラウド業務ソフトや個人向け資産管理アプリなどを展開するが、業績はトップラインの大幅な伸びが続く一方で、損益面は先行投資によって営業赤字が続いている。１６日取引終了後、三井住友フィナンシャルグループ及び三井住友銀行とＢａａＳ／デジタルバンク提供の検討に向けた準備会社を設立すると発表。