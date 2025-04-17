ネットプロテクションズホールディングスが堅調推移。同社は１７日、ＤＭＭ．ｃｏｍ（東京都港区）が運営する総合サイト「ＤＭＭ．ｃｏｍ」に、後払い決済サービス「ａｔｏｎｅ（アトネ）」の提供を開始したと発表。これを材料視した買いが株価を押し上げたようだ。ａｔｏｎｅの会員数は７００万人を超える。ＤＭＭ．ｃｏｍの顧客層との親和性が高いことなどを理由に導入が決まった。 出所：MINKABU PRESS