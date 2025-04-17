［東京１７日ロイター］ - 石破茂首相は１７日、米関税政策を巡る日米間の今後の閣僚級協議の推移を見て「最も適切な時期」に訪米し、トランプ米大統領と会談する意向を示した。訪米中の赤沢亮正経済再生相が米側と初協議を開催したことを受け、記者団に話した。赤沢氏からはトランプ大統領と５０分間、ベッセント米財務長官ら閣僚と７０分間協議を行ったなどの報告があったと明らかにした上で、「日米は依然立場に隔たり