2025年4月26日（土）から5月6日（火）まで、白老町にある『ウポポイ（民族共生象徴空間）』にてゴールデンウィークイベントが開催されます。 家族で楽しめるイベント盛りだくさん！ 画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団 ゴールデンウィークイベントでは、PRキャラクターの『トゥレッポん』をきっかけにアイヌ文化にふれながら遊んで、学んで、わくわくする時間を過ごすことができるイベント