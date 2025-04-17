大阪・関西万博にあわせて6月4日から8日まで、大阪城ホールにて音楽イベント『OSAKA MUSIC EXPO 2025 〜大阪城ホール〜』（主催：大阪府・大阪市・大阪文化芸術事業実行委員会／ACPC関西支部会）が開かれる。その中の6月6日のプログラムの詳細が発表された。【写真】大阪城ホールにアジカン＆10-FEET＆Perfume＆羊文学が集結大阪の文化芸術の魅力を発信する「大阪国際文化芸術プロジェクト」の一環。万博期間中、大阪出身やゆ