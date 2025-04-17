【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■通常版・特別版で絵柄の異なるZEROBASEONEステッカー付き！ ZEROBASEONEが、『ViVi』6月号特別版の表紙に初登場する。 豪華10ページのカバーストーリーと、通常版・特別版で絵柄の異なるステッカーも付く。 ZEROBASEONEは、全員「ビジュ担」と思わせる圧倒的な美しさと、一人ひとりのキャラクターとカリスマ性で、世界中で絶賛を受けてい