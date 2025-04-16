2025年4月26日（土）から5月6日（火・振）まで、札幌市の『さっぽろ羊ヶ丘展望台』にて『ゴールデンウイークイベント2025』が開催されます。 札幌市民はお得に！ 画像：一般社団法人札幌観光協会 『ゴールデンウイークイベント2025』では、『さっぽろ羊ヶ丘展望台』の春の風物詩『羊の毛刈り』見学や、『連凧揚げと凧作り』体験など、家族みんなで楽しめる企画が盛りだくさん！ また、2025年4月1日