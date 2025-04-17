◆「ベテラン 凶悪犯罪捜査班」 （リュ・スンワン監督、公開中）２０１５年に韓国で公開され、大ヒットしたアクション作の続編。前作では大財閥の御曹司との戦いを繰り広げたファン・ジョンミンらのチームが凶悪犯罪捜査班となり、連続殺人鬼との対決に挑む。テンポ良い展開、時折登場するコメディー的要素、そして市井に生きる人々の味方として戦うメンバーの活躍は健在。さらに、見どころのアクションシーンには、王道の肉