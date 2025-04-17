◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、次回登板を予定する１９日（日本時間２０日）の敵地・レンジャーズ戦に向けてブルペン入りし、プライアー投手コーチらが見守る中、スプリット１０球、スライダー３球と変化球をまじえて計２７球を投げ込んだ。佐々木は今季４度目の登板となった本拠地・カ