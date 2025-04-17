JR舞浜駅直結の「ホテルドリームゲート舞浜」が、本館・アネックスともに客室備品の拡充を決定。全客室にプロジェクターと冷凍冷蔵庫が完備され、さらに滞在の楽しみ広がる快適な空間が演出されています。 ホテルドリームゲート舞浜「さらに滞在の楽しみが広がる快適な空間へ」リニューアル 休業期間：本館 2025年6月16日（月）〜7月1日（火）、アネックス 2025年6月1日（日）〜6月15日（日）営業再開日：本館 202