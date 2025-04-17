2025年の『母の日』は5月11日（日）。そろそろプレゼントを決めておきたいですよね。東京駅エキナカ商業施設・グランスタでは4月21日（月）から『母の日フェア2025』がスタート。各ショップの特別なアイテムの中から、一部をご紹介します。グランスタ東京で『母の日フェア』が開催2024年9月、“Essence Selection”をコンセプトにグランスタ東京B1改札内の銀の鈴エリアにオープンしたスイーツゾーン。『母の日フェア2025』期間中