¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£±£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ì¤ÐÎ¾Êý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Í³ËÇ°×¤Î²Ì¼Â¤ò¤º¤Ã¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤¬µý¼õ¤·¤Æ¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤¬¿­¤Ó¤Æ¤­¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤½¤Î²¸·Ã¤òºÇ¤â¼õ¤±¤Æ¤­¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÊÆ¹ñ¤³¤½¤¬¼«Í³ËÇ°×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤­¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤ì¤ÐÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂÇ·â¤À¤±¤ì¤É