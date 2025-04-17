ブルペンでの投球練習を終え、ロバーツ監督（右）らと話すドジャース・山本（中央）＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグで大谷翔平らが所属するドジャースのロバーツ監督は16日、ロサンゼルスで取材に応じ、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について「チームには最高の選手がたくさんいる。彼らが出たいなら、もちろんサポートする」と述べ、参加を容認する姿勢を示した。次回のWBCはヤンキ