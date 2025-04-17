日本プロ麻雀連盟の最高峰タイトル「鳳凰位」への挑戦権を争う、鳳凰戦A1リーグの第2節A卓が4月16日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、A1リーグ初挑戦の阿久津翔太が、初の卓内トップを獲得。史上最年少、28歳での鳳凰位獲得に向けて、大きな一歩を踏み出した。【映像】連盟所属の選手も多数参加の「Mリーグ」はポストシーズン突入第1節ではしぶとく＋4.0でしのいだ阿久津は、現役MリーガーのEX風林火山・勝又健志、元KONAMI