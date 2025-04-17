ブルーノ・マーズとのデュオで昨年発表した「APT．（アパトゥ）」が世界的にヒット中のBLACKPINK、ROSE（ロゼ）が、米タイムズ誌選定「今年最も影響力のある100人」に選出された。16日に同誌が発表した「タイム100」のパイオニア（開拓者）部門に名を連ねた。英国出身の米国人女優兼モデルのリリー・コリンズが推薦文を寄せ、ROSEを選んだ理由について「ROSEは、とてもダイナミックな演奏者であり作曲家。世界トップクラスのガール