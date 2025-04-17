リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」で開催中の「じゃらんクーポンフェス」で、クーポンの追加配布を4月17日午前10時から開始した。対象の宿泊施設で20,000円、5,000円、3,000円、2,000円、1,000円、500円が割引となる6種類クーポンを配布する。宿泊期間は9月26日チェックアウト分まで。配布しているのは「通常じゃらんクーポン」で、「特別じゃらんクーポン」との併用もできる。500円割引クーポン以外は、最低利用金額が