【ニューヨーク＝山本貴徳】米誌タイムは１６日、毎年恒例の「世界で最も影響力がある１００人」を発表し、日本から俳優の真田広之さんとロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩさん、現代美術家・奈良美智（よしとも）さんの３人を選んだ。日本の戦国時代を舞台にしたハリウッド時代劇「ＳＨＯＧＵＮ将軍」を主演・プロデュースした真田さんについては「伝説的な俳優で、まるで神話から生まれてきたような存在だ」