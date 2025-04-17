社会学者の古市憲寿氏が１７日放送の日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に出演し、物価高対策をめぐる現金給付案に「頭が悪い」とコメントした。自民党内では物価高対策として現金を給付する案が浮上している。しかし現金給付案はばらまきとの批判があり減税案が浮上。古市氏は「自民党が言っている現金を配るのは考えられる限り、最悪なんですよ」とばっさり。「今インフレじゃないですか。物価が上がりつつある時にお金をたくさ