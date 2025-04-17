韓国で有名歌手の携帯電話を入手し、プライベート写真を流出するとして約5000万円の恐喝を試みた一味が逮捕・起訴された。【実名・写真】プライベートを盾に脅迫された韓国芸能人4選4月16日、韓国の法曹界によると、ソウル中央地検・刑事第7部（部長検事クォン・ソンヒ）が暴力行為など処罰に関する法律違反（共同恐喝）の容疑で同月11日にA氏を起訴した。A氏は先月の3月、有名歌手が過去に使用した携帯電話を偶然入手した。そして