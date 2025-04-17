©GettyImages多彩な登場人物生かし、心の不思議を描く私の中で畠中恵『まんまこと』（文藝春秋）と京極夏彦『巷説百物語』（KADOKAWA）は仲間である。同じ江戸時代を舞台にした小説というだけではない。共通項は前田勇『江戸語の辞典』（講談社学術文庫）だ。『まんまこと』は、後で説明する町名主の跡取り息子・高橋麻之助を主人公とする連作小説で、第1巻の表題作が「まんまこと」だった。まんまと言ってもご飯のことで