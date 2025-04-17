◆米大リーグヤンキース―ロイヤルズ（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１６日（日本時間１７日）、本拠のロイヤルズ戦に「３番・右翼」で先発出場し、７回に１１試合ぶりの７号本塁打を打つなど、３打数３安打で打率を４割９厘にまで引き上げ、ア・リーグ打率争いでも首位を快走している。１回に左前安打したジャッジは３回には左翼線二塁打、４回は申告