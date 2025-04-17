フォレスターが6代目にフルモデルチェンジスバルは4月17日、日本市場へと向けてDセグメントのクロスオーバーSUV、新型『スバル・フォレスター』を発表した。【画像】ついに登場！6代目新型スバル・フォレスター全193枚6世代目となる新型フォレスターは、安心感を提供する先進の安全装備にスバルらしい走る喜びを感じさせる運動性能、そして使い勝手の良いユーティリティを備え、幅広いシーンでユーザーの期待に応える正統派SUVで