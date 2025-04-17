タレントの遙洋子が１７日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、自らを「おっさん分析専門家」と名乗り、トランプ大統領のような男性の扱い方を語った。この日は、トランプ大統領が突然出席を表明した日米関税交渉について時間を割いた。日本からは赤沢亮正経済再生担当大臣が出席し、交渉の席に臨む。トランプ大統領の性格について、遥は自分を「おっさん分析専門家」と名乗り「あのタイプの男性は良く存じております」とコ