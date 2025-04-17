俳優・横山めぐみ（55）が17日、自身のインスタグラムを更新。韓国料理を楽しむショットを公開した。【写真】色白美肌！なまめかしく微笑む横山めぐみ横山は社内で口もとに手を添えてほほえむショットを公開。ハワイの人気韓国店「ユッチャン」の料理を写真とともに紹介した。この日の横山のファッションは、胸元が大きく開いたトップスにアクセサリーを付けたコーデ。この投稿に、「めぐみさん美しい」「すごくセクシー」「