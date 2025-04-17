埼玉には弁護士・司法書士・税理士などの専門家に加え、市役所や弁護士会など多様な相談窓口があります（c）Getty Images 「遺産分割協議がまとまらない」「相続税を少しでも抑えたい」など相続に関する悩みがある場合は、少しでも早く専門家に相談することが大切です。埼玉県で相続の無料相談ができる窓口を紹介し、選び方のポイントについても解説します。埼玉にお住まいで相続問題にお悩みの方はぜひ参考にしてください。 1.