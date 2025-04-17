上場ビジネス・シティホテル「客室単価・稼働率」調査コロナ明けのインバウンド急回復と旅行需要の高まりで、ホテル需要が高水準を持続している。ホテル運営の上場13社（15ブランド）の2024年10-12月期の客室単価と稼働率は、インバウンド需要の高い都心や地方都市を中心に、前年同期を上回った。コロナ禍の2021年と比べ、客室単価は平均69.2%上昇し、最高を更新したホテルも相次いでいる。日本政府観光局によると、2025年2月