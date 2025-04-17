女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（42）が17日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優らとの女子会ショットを披露した。「女子会な日」と書き出すと、女優の平祐奈、シンガー・ソングライターの阿部真央との飲食店での3ショットをアップ。「真央さんと祐奈ちゃんと久々のご飯楽しい時間はあっという間でした…たくさん話して、たくさん笑った日また、すぐに会う約束もしたよー！次は♪（マイク＝カラオケ