モデルでタレントのアンミカ（53）が16日、自身のインスタグラムを更新。同じ歳の超大物アーティストらとの「ティータイム」ショットを披露した。「少し前の話ですが、同じ年のGLAYのTERUくんと、建築家・現代美術家の長谷川匠くん、画家の藤倉朱里ちゃんとみんなで笑顔の観覧車回りまくりのティータイム」とつづり、「GLAY」のTERUらとのショットを公開した。「本当にみんな幸せな笑顔の持ち主で、見てるとこちらが幸せな気